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22 февраля 2019 13:23 93
Иногда братья наши меньшие не в силах сами себе помочь. На улице одного индийского города прохожие наткнулись на собаку, которая стояла посреди улицы и отчаянно выла, пытаясь привлечь к себе внимание. Подойдя поближе люди увидели лежащего рядом с ней щенка. Малыш был ранен и очень нуждался в помощи. Один из прохожих позвонил в местный центр спасения животных и вскоре к указанному месту прибыли волонтеры, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Собака очень переживала, но всё-таки позволила волонтеру подойти, осмотреть щенка и забрать с собой. Малыша вылечили, накормили, а затем вернули маме.
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