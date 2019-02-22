Иногда братья наши меньшие не в силах сами себе помочь. На улице одного индийского города прохожие наткнулись на собаку, которая стояла посреди улицы и отчаянно выла, пытаясь привлечь к себе внимание. Подойдя поближе люди увидели лежащего рядом с ней щенка. Малыш был ранен и очень нуждался в помощи. Один из прохожих позвонил в местный центр спасения животных и вскоре к указанному месту прибыли волонтеры, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Собака очень переживала, но всё-таки позволила волонтеру подойти, осмотреть щенка и забрать с собой. Малыша вылечили, накормили, а затем вернули маме.

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