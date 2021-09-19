США депортируют тысячи гаитянских мигрантов
Власти США вывезут мигрантов из Техаса, в котором за последнюю неделю произошел приток гаитянских мигрантов. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Свыше 10 тыс. человек скопилось в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. Местные чиновники обеспечили их достаточным количеством еды или услуг. В минувшую пятницу порядка 2 тыс. человек были отправлены в иммиграционные центры.
Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из Соединенных Штатов "в соответствии с законами и политикой" страны.
Ранее первая леди Гаити Мартина Моиз заявила, что должна была погибнуть вместе со своим супругом президентом государства Жовенелем Моизом во время покушения в июле этого года. По ее словам, она собирается вернуться в страну, несмотря на угрозу повторного нападения.
Покушение на Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля, группа людей ворвалась в резиденцию президента и открыла огонь. В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его жена была ранена в руку и бедро - впоследствии ее госпитализировали в Майами (США), где она и пребывает до сих пор после выписки из больницы.
Фото: Matias Delacroix/AP
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