США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Власти США вывезут мигрантов из Техаса, в котором за последнюю неделю произошел приток гаитянских мигрантов. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свыше 10 тыс. человек скопилось в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. Местные чиновники обеспечили их достаточным количеством еды или услуг. В минувшую пятницу порядка 2 тыс. человек были отправлены в иммиграционные центры.

Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из Соединенных Штатов "в соответствии с законами и политикой" страны.

Ранее первая леди Гаити Мартина Моиз заявила, что должна была погибнуть вместе со своим супругом президентом государства Жовенелем Моизом во время покушения в июле этого года. По ее словам, она собирается вернуться в страну, несмотря на угрозу повторного нападения.

Покушение на Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля, группа людей ворвалась в резиденцию президента и открыла огонь. В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его жена была ранена в руку и бедро - впоследствии ее госпитализировали в Майами (США), где она и пребывает до сих пор после выписки из больницы.

Фото: Matias Delacroix/AP