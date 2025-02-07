В Казани проходит международный архитектурно-строительный форум стран БРИКС+

Архитектурно-строительный форум "Казаныш", проходящий уже в четвертый раз, начался в столице Татарстана. С приветственными словами выступили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Мероприятие собрало в стенах театра более 11 тысяч участников из 23 стран БРИКС+. Форум стал крупной площадкой для взаимодействия ведущих архитекторов и специалистов по градостроению, передает Day.Az.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что "Очень важна коллаборация, очень важно, чтобы мы узнавали, куда движется урбанистика, архитектурный мир, и, обмениваясь практиками, строили вместе лучшее будущее".

В ходе сессий участники делились своим опытом и открывали дискуссии на актуальные градостроительные темы. Так, по вопросам синергии инновационных процессов и многолетней традиции крупнейших стран мира происходило сравнение опыта Китая и Индии на круглом столе "Системные вызовы и главные векторы устойчивого развития". Размышлению о будущей жизни и потенциальному устройству городов будущего была посвящена панельная дискуссия "Города будущего. Как мы будем жить в третьем тысячелетии".

Некоторые из этих идей уже планируется реализовать в ближайшие годы. Так, в ходе форума была представлена концепция крупнейшей в России яхтенной марины на 700 судов. Это новый взгляд на богатейшие, но пока не в полной мере использованные водные ресурсы города. Проект не только превратит Казань в центр водного туризма Поволжья, но и сделает город точкой притяжения мирового масштаба.

У Азербайджана давние и прочные связи с Республикой Татарстан. В декабре 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Раису Татарстана Рустаму Минниханову орден "Достлуг" ("Дружба"). "Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана", - сказал во время вручения награды Ильхам Алиев.

На площадках форума разрабатывается целый ряд инициатив, призванных продолжить линию, заданную саммитом БРИКС. Так, на форуме состоялось первое заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Важной темой обсуждения стали программы по обмену между студентами архитектурных ВУЗов. Пока что Азербайджан не принимает участие в работе Комитета, но форум и принятые на нем решения несомненно привлекут к себе внимание профильных специалистов страны.

С подробной информаций о работе форума можно ознакомиться здесь https://forum-kazanysh.ru/