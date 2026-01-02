Bakıda gənc qız dəm qazından öldü

Bakıda gənc qız faciəvi şəkildə ölüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Aysu Həsən qızı Abbasəliyeva Binəqədi rayonunda yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.