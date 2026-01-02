https://news.day.az/azerinews/1806768.html Bakıda gənc qız dəm qazından öldü - FOTO Bakıda gənc qız faciəvi şəkildə ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Aysu Həsən qızı Abbasəliyeva Binəqədi rayonunda yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda gənc qız dəm qazından öldü - FOTO
Bakıda gənc qız faciəvi şəkildə ölüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Aysu Həsən qızı Abbasəliyeva Binəqədi rayonunda yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре