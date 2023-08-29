Как правильно выбрать спелые персики

Сезон персиков в самом разгаре. Их везут в Москву отовсюду. Счастливчикам сочные плоды привозят южные родственники или они сами покупают спелые фрукты по дороге с дальнего юга на наш почти что север. А все остальные приобщаются к персиковому блаженству на рынках города. Как сделать правильный выбор?

За что мы так любим персики

Мы любим персики за яркий вкус, за нежный цвет, за бархатистую кожицу, за умопомрачительный запах и очень вкусный сок... А еще за то, что персики совсем не калорийные - в 100 г персиков содержится всего 39 калорий.

Ароматерапевты утверждают, что аромат персика - прекрасный антидепрессант, он выводит из состояния равнодушия и апатии, стимулирует умственные способности, улучшает память и концентрацию внимания.

Персики на рынке и в магазине: как выбирать?

Спелые персики выбрать не трудно. Они источают сильный, яркий аромат и чуть пружинят, когда их слегка сжимают в ладони.

Персики бывают разных сортов, которые различаются не только по месту произрастания, но и по цвету и вкусу. Мякоть у спелых персиков может быть розовой, белой или желтой. Розовая и белая мякоть - самая сладкая, желтая - более душистая.

Очень хорошо разбираются в спелых персиках осы и пчелы. Смело покупайте плоды, на которые они садятся.

Если вам все же попались не очень спелые персики, не огорчайтесь. Они могут дозреть, если их подержать несколько дней при комнатной температуре. Можно даже ускорить процесс созревания, есть положитьперсики в бумажный пакет с бананами.

Знатоки также утверждают, что самые вкусные персики всегда бывают чуть-чуть неправильной формы. Легкая асимметрия хороша не только в искусстве!

В магазине, особенно не в сезон, мы покупаем, как правило, плоды, уже прошедшие химическую обработку: чтобы персики не испортились, добираясь к нам из дальних стран, их обрабатывают "на дорожку" газовыми серными консервантами, которые к тому же позволяют фруктам дозревать в пути.

Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся. Из таких персиков можно приготовить компот, пирог, варенье. Главное - не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям.

Если косточка персика осталась целой - ешьте и наслаждайтесь, только обязательно помойте перед едой. В целом, если вы покупаете персики в магазине, вам надо придерживаться тех же рекомендаций, что и при покупке на рынке.

Спелые персики: выбор долгожителей

В Китае персик символизирует долгожительство и считается одной из главных составляющих эликсира молодости.

Персики часто рекомендуют включать в рацион диетического питания: свежие персики способствуют перевариванию жирной пищи, поэтому персиковый десерт в финале сытного обеда будет весьма кстати.

Что о персиках говорят диетологи

персики необходимы больным и истощенным людям в качестве питательного и общеукрепляющего средства

персиковый сок поможет ослабленным детям набраться сил

персиковый сок помогает при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью и при запорах: 50 г персикового сока нужно выпивать за 15-20 минут до еды

плоды персика можно использовать как мочегонное средство при мочекаменной болезни

в персиках содержатся соли калия - они помогут при сердечных заболеваниях, например при нарушении сердечного ритма

свежие персики можно применять как как средство от анемии: они стимулируют повышение гемоглобина

благодаря содержанию витаминов А, С и В плоды персика рекомендуют при повышенной склонности к простудным заболеваниям: они помогают организму приспособиться к неблагоприятным условиям внешней среды

Осторожно, персики!

Проявлять осторожность по отношению к душистым персикам приходится аллергикам, диабетикам и людям, склонным к ожирению.