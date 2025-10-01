Чем можно заменить вредную колбасу?

Колбаса при постоянном употреблении может привести к набору веса. Кроме того, она может содержать канцерогены, повышающие риски развития рака. Чтобы избежать этих негативных последствий, колбасу лучше заменить на ветчину из индейки, рассказала "Газете.Ru" диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова, передает Day.Az.

"Если вы ее едите несколько раз в неделю или месяц и можете ограничиться одним бутербродом или несколькими кусками пиццы, то никакого вреда от колбасы не будет. Если же колбаса в вашем рационе каждый день на постоянной основе, то это риск съесть много жиров, калорий и при этом еще испытывать постоянный голод, потому переработанные продукты не всегда хорошо насыщают. Есть колбасу можно, но желательно не каждый день. Особенно если есть проблемы с весом и холестерином. В этом случае продукт лучше заменить более полезным аналогом", - объяснила врач.

По словам диетолога, лучше всего заменить колбасу запеченным дома мясом или покупной ветчиной из индейки.

"Самое полезное будет запечь мясо курицы, индейки или нежирной говядины, нарезать ломтиками и использовать для бутербродов. Чтобы было вкуснее, мясо можно предварительно замариновать. Если времени и сил на это нет, можно отдать предпочтение покупной ветчине из мяса птицы. В ней как минимум в три раза меньше жиров и калорий, чем в колбасе. В сырокопченой колбасе на 100 г может содержаться более 500 ккал, в то время как в ветчине от 100 до 200 ккал на 100 г", - рассказала врач.