Совсем недавно Google полностью выпустили анимированные стикеры, с помощью которых зрители стримов могут показать свою признательность автору контента.

Тестирование суперстикеров началось в июле, а теперь они полностью доступны в 60 странах мира. Теперь, когда какой-то канал выходит в прямой эфир или делает премьеру, зрители могут купить стикер и отправить его в общий чат. Стримерам также приходит уведомление о покупке стикера, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Для того, чтобы пользоваться новой функцией, каналу следует соответствовать следующим требованиям:

На канале настроена монетизация

У канала более 1000 подписчиков

Автору канала есть 18

Функция поддерживается в регионе автора

Уже более 100,000 каналов подключили суперстикеры (а вместе с ними и суперчат). Всего сейчас доступно 8 стикерпаков, пять из которых анимированы.

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