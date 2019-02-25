В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие в связи с 27-й годовщиной Ходжалинcкого геноцида, сообщили Trend в пресс-службе Дворца, передает Day.Az.

Перед началом мероприятия гости могли ознакомиться с фотографиями и литературой, в которых отражены документальные факты Ходжалинского геноцида.

Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии. В своем выступлении директор Дворца Гейдара Алиева, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Фархад Бабаев отметил, что трагедия в Ходжалы является одной из самых кровавых не только в истории Азербайджана, но и мира за последнее десятилетие ХХ века. Было отмечено, что военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджана, представляет собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Ходжалинский геноцид должен найти свою правовую оценку и виновные понести заслуженное наказание.

Была подчеркнута исключительная роль мероприятий, осуществляемых в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в доведении до мировой общественности правды о зверствах армян. Кампания "Справедливость для Ходжалы" направлена не только на информирование международного сообщества о Ходжалинском геноциде, но и является призывом к тому, чтобы в мире больше не происходило таких трагедий. Уже ряд государств дал политико-правовую оценку Ходжалинской резне и признал ее актом геноцида.

На мероприятии также был продемонстрирован документальный фильм "Xocalı", посвященный Ходжалинскому геноциду.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.