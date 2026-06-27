Брат Николы Пельтц женился на дочери Куинси Джонса

Старший брат Николы Пельтц Уилл женился на дочери продюсера Куинси Джонса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cнимками пара поделилась в Instagram.

Уилл Пельтц женился на возлюбленной Кении - модели и дочери легендарного продюсера Куинси Джонса и актрисы Настасьи Кински .Церемония прошла в начале июня в семейном поместье семьи Пельтц в Маунт-Киско. 33-летняя Кения выбрала для торжества лаконичное белое платье Brandon Maxwell, дополнив образ кружевными перчатками, фатой и серьгами. 40-летний Уилл предпочел для выхода классический черный смокинг Thom Browne. На свадьбе присутствовала сама Никола Пельтц, а ее муж Бруклин Бекхэм не был замечен на общих снимках.