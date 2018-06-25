В Баку состоялась презентация литературных трудов президента Туркменистана - ФОТО

Посольство Туркменистана совместно с Национальной академией наук Азербайджана провело сегодня в здании Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) международную научную конференцию "Махтумкули Фраги - духовный целитель человеческой души", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По приглашению Национальной академии наук Азербайджана для участия в международной научной конференции "Махтумкули Фраги - духовный целитель человеческой души" прибыли делегация Туркменистана во главе с директором Национального института рукописей Академии наук Туркменистана Давудом Оразсахедовым, а также президент Академии наук Республики Татарстан (РФ), академик Мякзюм Салахов.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических представительств, международных организаций, представители научной интеллигенции, видные общественные деятели, студенческая молодёжь и другие ценители творчества великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В рамках мероприятия были организованы выставка и презентация литературных трудов Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, книг о творчестве Махтумкули Фраги и сборников произведений туркменского классика, а также печатных изданий, повествующих о достижениях Туркменистана за годы независимости. Часть этих книг была передана в дар Центральной научной библиотеке НАНА.

Во время международной научной конференции с научными докладами о жизни и творчестве классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги выступили руководители и ведущие учёные Академии наук Туркменистана и НАНА, а также специально приглашённые почётные гости.

На открытии ко всем участникам и гостям мероприятия с приветственным словом обратился доктор филологических наук, профессор, действительный член и вице-президент НАНА Иса Габиббейли. В своём выступлении Иса Габиббейли подробно рассказал о произведениях туркменского классика Махтумкули Фраги, которые вошли в сокровищницу мировой литературы.

Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев в своем выступлении отметил, что основное идейное направление творчества, мысли и чаяния Махтумкули Фраги о едином, мощном и нерушимом Туркменском государстве на сегодняшний день в годы независимости и в эпоху подлинного расцвета независимого и нейтрального Туркменистана стали прекрасной явью. Мекан Ишанкулиев также рассказал об отношениях между братскими Туркменистаном и Азербайджаном, которые имеют положительную тенденцию развития и отличаются устойчивым прогрессом. Было отмечено, что благодаря упорному труду и стараниям двух братских народов, а также титаническим усилиям наших глав государств Туркменистан и Азербайджан достигли больших высот.

В заключение Мекан Ишанкулиев поблагодарил руководство НАНА за совместную организацию данного мероприятия, а также за изучение и регулярную публикацию научных работ о жизни и творчестве туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Директор Национального института рукописей Академии наук Туркменистана Давуд Оразсэхедов подробно рассказал о туркменской литературе и об огромной роли Махтумкули Фраги в становлении уникального национального самосознания туркменского народа.

Одной из основных частей мероприятия стала презентация новой книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Поклонение матери - преклонение перед святыней". В частности, с большим вниманием и интересом было заслушано выступление заместителя директора Института языка и литературы имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Хезретгулы Дурдыева. В своём выступлении он подробно ознакомил слушателей с четырьмя главами книги "Поклонение матери - преклонение перед святыней": "Словом озарённое величие", "Украшение дома и очага", "За заботу обо всех - бесконечный ей почет" и "Мать - благоденствие". Хезретгулы Дурдыев отметил, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказывает в этой книге о жизненном пути своей матери Огулабат эдже, являющей собой яркий пример приверженности исконным духовно-нравственным и семейным ценностям туркменского народа.

Далее состоялись выступление президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой. С научными докладами о жизни и творчестве Махтумкули Фраги выступили научный сотрудник Института литературы имени Низами НАНА Исмихан Османлы и представители Национального института рукописей, Института языка и литературы имени Махтумкули и Института истории Академии наук Туркменистана.

В этот же день делегация Академии наук Туркменистана посетила Институт рукописей имени Мухаммеда Физули и Институт литературы имени Низами НАНА, где в ходе состоявшихся встреч деятели науки Туркменистана обсудили со своими азербайджанскими коллегами вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

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