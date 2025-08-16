Найдены шокирующие уровни радиации у берегов Австралии

Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн обнаружили колоссальные уровни радиации на островах Монтебелло у западного берега континента. Здесь в середине XX века проводились британские ядерные испытания. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin (MPB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В период с 1952 по 1956 год на островах Монтебелло были проведены три теста ядерного оружия под кодовыми названиями "Операция Ураган" и "Операция Мозаика".

Самый мощный взрыв (60 килотонн) оставил после себя не только кратеры, но и долгоживущие радиоактивные изотопы - плутоний, цезий-137 и стронций-90.

Спустя 70 лет концентрация плутония в отложениях архипелага в 4500 раз превысила фоновые показатели.

"Плутоний не существует в природе, его появление связано исключительно с человеческой деятельностью", - объяснила Мэдисон Уильямс-Хоффман, ведущий автор исследования.

Ученые обнаружили, что уровни загрязнения на Монтебелло сопоставимы с Маршалловыми островами, где общая мощность ядерных взрывов составила 108 мегатонн, а уровень радиации в 10-1000 раз превышает чернобыльский.

Несмотря на статус морского заповедника, где обитают редкие виды, острова остаются популярным местом для рыболовства. Это вызывает особую тревогу, поскольку плутоний наиболее опасен при попадании внутрь организма.