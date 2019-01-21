Преданная собака пытается до последнего защитить своего хозяина - ВИДЕО

21 января 2019 15:25

В бразильском городе Сан-Паулу мужчине стало плохо во время прогулки с собакой. Прибывшие на место медики начали грузить его на носилки, но не тут-то было. Собака не собиралалась отдавать своего хозяина просто так. Животное вырвалось из рук пытавшегося придержать его прохожего, прижался к хозяину и отказывался подпускать медиков, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Преданная собака пытается до последнего защитить своего хозяина

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