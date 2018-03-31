SpaceX успешно вывела на орбиту десять спутников - ВИДЕО

Американская компания SpaceX в рамках миссии Iridium-5 успешно вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников при помощи своей ракеты Falcon 9, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщается на сайте компании, пуск был выполнен с воздушной базы Вандерберг в Калифорнии, США. Отмечается, что отправленная партия спутников - уже пятая в серии из 75 спутников связи Iridium NEXT.

Iridium NEXT - второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., призванное заменить ныне действующую группировку космических аппаратов. Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств.

Спутники будут выведены на низкую околоземную орбиту в ходе 8 запусков ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Нынешний пуск - уже пятый. Общая стоимость проекта составляет 2,9 млрд долларов США.

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