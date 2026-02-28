İran şəhərlərində partlayışlar baş verib

İran şəhərlərində partlayışlar baş verib.

Bu barədə Day.Az İran KİV-ə istinadən məlumat verib.

Məlumata görə, İranın İsfahan, Qum, Kərəc, Xorrəmabad və Kirmanşah şəhərlərində də partlayışlar baş verib.

xxx

10:42

Tehranın qərbində və mərkəzində bir sıra partlayışlar baş verib.

Bu barədə Day.Az İran KİV-ə istinadən xəbər verir.

 

Partlayışların raketlər nəticəsində baş verdiyi bildirilir.

xxx

10:33

İranın paytaxtı Tehranda partlayış səsləri eşidilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

Bununla belə, detallar açıqlanmayıb.