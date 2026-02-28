https://news.day.az/azerinews/1818893.html İran şəhərlərində partlayışlar baş verib - VİDEO İranın paytaxtı Tehranda partlayış səsləri eşidilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb. Bununla belə, detallar açıqlanmayıb.
İran şəhərlərində partlayışlar baş verib - VİDEO
İran şəhərlərində partlayışlar baş verib.
Bu barədə Day.Az İran KİV-ə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə, İranın İsfahan, Qum, Kərəc, Xorrəmabad və Kirmanşah şəhərlərində də partlayışlar baş verib.
xxx
10:42
Tehranın qərbində və mərkəzində bir sıra partlayışlar baş verib.
Bu barədə Day.Az İran KİV-ə istinadən xəbər verir.
Partlayışların raketlər nəticəsində baş verdiyi bildirilir.
xxx
10:33
İranın paytaxtı Tehranda partlayış səsləri eşidilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.
Bununla belə, detallar açıqlanmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре