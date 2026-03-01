Dünya birjalarında neftin bahalaşması davam edir

Dünya birjalarında neftin qiyməti artıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Londonun ICE ("InterContinental Exchange Futures") birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,81 dollar artaraq 67,02 dollar olub.

Nyu-Yorkun NYMEX ("New York Mercantile Exchange") birjasında "Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 2,03 dollar artaraq 72,87 dollar təşkil edib.