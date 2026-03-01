https://news.day.az/azerinews/1819127.html Dünya birjalarında neftin bahalaşması davam edir Dünya birjalarında neftin qiyməti artıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, Londonun ICE ("InterContinental Exchange Futures") birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,81 dollar artaraq 67,02 dollar olub.
