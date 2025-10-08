Этот продукт снижает риск рака кишечника и болезней сердца

Употребление нута (турецкого гороха) помогает снизить риск развития болезней сердца и рака кишечника. Об этом британский врач-терапевт Амир Хан сообщил в интервью изданию Daily Mirror, м.

Специалист отмечает: в отличие от многих других углеводсодержащих продуктов, нут не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Эта особенность позволяет безопасно включать нут в рацион людей с диабетом и тех, кто следит за уровнем глюкозы.

"Нут можно добавлять в салаты, супы, тушеные блюда или использовать в качестве гарнира. Этот продукт богат калием и магнием - минералами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают регулировать артериальное давление", - добавил эксперт.

Доктор Хан отметил, что благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки этот продукт помогает снизить выраженность симптомов синдрома раздраженного кишечника. При регулярном употреблении турецкий горох также способствует профилактике колоректального рака.

Терапевт объяснил, что во время переваривания нута в организме вырабатывается бутират - жирная кислота, которая обладает выраженными противовоспалительными свойствами и благоприятно влияет на слизистую оболочку толстого кишечника. Ранее исследования показали, что бутират может снижать риск развития злокачественных образований.