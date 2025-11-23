Проще, чем кажется: как выбрать полезный хлеб

Пословица "Хлеб - всему голова" означает, что хлеб - самый главный продукт, основа стола, обеспечивающая сытость и энергию, и что люди иногда недооценивают то, что имеют. Разбираемся, какие разновидности этого продукта существуют и какие из них наиболее полезные и вкусные.

Врач-диетолог, нутрициолог, автор собственной методики Виктория Безнебеева рассказала "Вечерней Москве", что качественный хлеб - это очень полезный продукт. В первую очередь, источник важной для организма клетчатки. Еще он содержит разные минералы: магний, селен, цинк, железо, медь, кремний, передает Day.Az.

- Отдавайте предпочтение хлебу, содержащему муку грубого помола, цельнозерновую муку или дробленое зерно. Продукт с содержанием сложных углеводов (с отрубями, цельномолотым зерном, цельнозерновой мукой) более плотный, но именно он принесет больше пользы организму, - добавила эксперт.

Еще один секрет - нужно есть остывший хлеб. В нем меньше вредного крахмала.

Родом из Эфиопии

Тефтовый хлеб пришел к нам из древних времен. Его вкус слегка кисловатый, с медово-ореховыми тонами и легкой сладостью. Злак теф придает хлебу мягкую, но липковатую текстуру и темный цвет. Такой хлеб - рекордсмен по содержанию железа и кальция.

Сладость на завтрак

Полбяной хлеб имеет ореховый и мягкий вкус. По структуре он более легкий и воздушный, чем цельнозерновой.

Крупные зернышки

Хлеб из камута имеет насыщенный, маслянистый и слегка сладковатый вкус, с явными ореховыми нотами. По структуре он обычно пышный и мягкий, с золотистым мякишем. Камут - древний питательный злак. Он богаче белками, минералами и жирами, чем обычная пшеница, и многие люди, чувствительные к глютену, переносят его намного лучше. Отлично подойдет для сэндвичей.

Лучшая добавка к рыбе

Гречишный хлеб обладает узнаваемым, насыщенным, терпким вкусом с ореховой ноткой. Мякиш обычно влажный и темный, с зернистой структурой. Такой хлеб сытный и имеет характерный аромат. Отлично подходит к грибам, супам и рыбе.