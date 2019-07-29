При условии, что соблюдаются все правила хранения контактных линз, носить их можно действительно долго, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Некоторые источники утверждают, что однодневные линзы можно повторно надевать до 7 раз. А линзы на месяц на самом деле можно носить все два. Так ли это - проверять не советуем, все же лучше следовать заявленным правилам использования от изготовителя. Но что будет с глазами, если по какой-то причине вы затянули и не вытащили линзы из глаз вовремя?

Рекомендуемое время ношения линз - не более 8-10 часов в сутки. После истечения этого срока контактные линзы пора снимать. Если этого не сделать, со временем глаза начнут пересыхать, появится ощущение сухости или даже песка в глазах. Такое ощущение появляется и тогда, когда линза повреждена (это может произойти и от чересчур длительного использования), она начинает рваться, а под нее могут попасть инородные частицы. Эти крупинки вызывают жжение в глазу и повреждают слизистую.

А напоследок - несколько золотых правил использования контактных линз:

Мойте руки перед тем, как надеть или снять линзы

Регулярно меняйте раствор в контейнере

Не мойте линзы под водопроводной водой ни коем случае

Старайтесь не засыпать в линзах

Не нужно делиться своими линзами и давать их носить другим людям

Не носите линзы больше заявленного срока.

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