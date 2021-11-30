Кардиолог дала советы по восстановлению сердца после коронавируса

Врач-кардиолог Евгения Антипенко заявила, что восстановить сердце после перенесенной коронавирусной инфекции можно, если нет повышенной температуры. Об этом сообщает издание "Тульская служба новостей", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, для улучшения работы сердца людям, переболевшим COVID-19, надо расширить физические нагрузки.

"В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения", - поделилась Антипенко.

Как подчеркивает врач, приступать к восстановлению нужно с дыхательных и гимнастических упражнений, их желательно делать в медленном темпе. Например, начать заниматься стоит с подъемов мяча над головой, приседаний, отметила Антипенко.

"Важно соблюдать регулярность и постепенность занятий, контролировать давление, пульс, по возможности сатурацию крови. Длительность тренировок на старте составляет от пяти до десяти минут с постепенным увеличением до 30-40 минут по пять-семь дней в неделю", - уточнила кардиолог.

Важно, чтобы при реабилитации у людей отсутствовали боли, предупредила Антипенко.