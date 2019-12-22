В экономическом и политическом аспектах Азербайджан для России - стратегический партнер и надежный союзник.

Об этом сказал Day.Az российский эксперт, руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

"В силу объективных причин Азербайджан пока не готов как стать полноправным участником ЕАЭС, так и официально присоединиться к ОДКБ. Однако активно развивает сотрудничество как в целом с организациями, так и двухсторонние связи с подавляющим большинством их участников. Народы России и Азербайджана отличает долгая дружба, их историческое прошлое тесно переплетено, а настоящее и будущее скрепляет во многом схожая ментальность и породнение через межнациональные семейные союзы", - отметил Арьков.

По мнению эксперта, в РФ видят заинтересованность официального Баку в участии в запущенных Москвой и Астаной интеграционных процессах на евразийском пространстве.

Если говорить конкретно про азербайджано-российские отношения, то с момента избрания Президентом Азербайджана Гейдара Алиева мы наблюдаем их поступательное развитие. Ильхам Алиев продолжил многие дела своего великого отца, в том числе и развитие партнерства, укрепление дружбы с Россией. И сегодня отношения между двумя странами находятся на высоком уровне", - добавил Виталий Арьков.