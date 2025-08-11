Ксению Бородину обокрали в Европе

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее обокрали во время путешествия по Европе. Об этом она рассказала в сторис Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ведущей, в Италии у нее украли запасной телефон. "В какой момент это произошло, неясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась", - пожаловалась она.

Бородина также заявила, что в Италии "воруют на каждом шагу". Она призвала подписчиков быть особенно осторожными во время путешествий в Милан и Венецию, поскольку там, по словам ведущей, особенно много воров.

"Говорят, полиция с этим ничего не может сделать, отпускают их быстро, даже если ловят. По мне, бред какой-то. Где вопрос безопасности граждан?" - возмутилась Бородина.