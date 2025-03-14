Уникальный Aston Martin Cygnet с двигателем от Vantage выставили на продажу

В Англии продают единственный в мире Aston Martin Cygnet с двигателем V8. Автомобиль был построен по спецзаказу отделением эсклюзивных проектов Q by Aston Martin в 2018 году, и с тех пор так и остаётся штучным творением. В отличие от обычных Cygnet, оснащенных двигателем 1.3, здесь стоит силовой агрегат от V8 Vantage S, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дилерский центр Nicholas Mee из английского Хартфордшира выставил на продажу самый редкий и безумный Aston Martin. Это субкомпакт Cygnet, но не обычный, а с двигателем V8. Автомобиль дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде шесть лет назад и, помимо двигателя от V8 Vantage S, получил композитные расширители колесных арок (+240 мм к ширине), 19-дюймовые колеса, самоблокирующийся дифференциал, новый выпуск и тормоза.

Отдача "восьмерки" объемом 4,7 литра составляет 436 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый "робот" Sportshift II, причем с места до 100 километров в час ситикар разгоняется за 4,2 секунды. Обычному Cygnet, представлявшему собой более люксовый вариант Toyota IQ, на это требовалось 11,8 секунды, потому что его мотор 1.3 выдал всего 97 сил и 123 Нм. Максималка V8 Cygnet - 274 километра в час.

Кузов и шасси исходника в Aston Martin серьезно переделали, увеличили длину почти на 700 миллиметров и установили каркас безопасности. При массе 1375 килограммов удельная мощность машины составила 317 лошадиных сил на тонну - как у Audi R8 Spyder. Во сколько оценили уникальный хэтчбек, неизвестно, но простые Cygnet стоят в среднем 30 тысяч долларов.