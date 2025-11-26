Bunu biləndən sonra hər gün xurma yeyəcəksiniz - Ürəkdən şəkərə hər şeyə təsir edir
Son dövrlərdə aparılan elmi tədqiqatlar göstərir ki, gündəlik xurma istehlakı, ümumi xolesterolun azaldılmasına kömək edir.
Çoxları üçün xurma sadəcə şirin bir qəlyanaltı olaraq qalsa da, bu meyvənin sağlamlıq üçün bir çox faydası vardır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər, xurmanın təsirini bir daha diqqətə çatdırır və bu meyvənin təbii gücünü vurğulayırlar.
Xurmanın Tərkibi:
ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına görə, 5 orta ölçülü xurma 277 kalori, 2 qram protein, 75 qram karbohidrat, 7 qram lif və 0 qram yağ ehtiva edir. Xurma həmçinin kalsium, maqnezium, kalium, niasin kimi vacib vitamin və minerallarla zəngindir və güclü antioksidantları ilə sağlamlığa müsbət təsir göstərir.
Ürək Sağlamlığına Faydası:
Diyetoloqlar bildirir ki, xurmadakı maqnezium, kalium və liflər, damarların rahatlamasına və qan təzyiqinin balanslaşdırılmasına kömək edir. Aparılan araşdırmalar da xurmanın gündəlik istehlakının ümumi və LDL (pis) xolesterol səviyyələrini azaldığını, iltihabları azaltdığını və damarları qoruduğunu göstərir. Fenolik turşuların yüksək təzyiq və metabolik sindrom ilə əlaqəli bəzi fermentləri blokladığı bildirilir.
Şəkər Səviyyəsini Sabit Tutar:
Xurma, şirin bir meyvə olmasına baxmayaraq, qan şəkərində ani artım yaratmır. Mütəxəssislər bunu xurmanın aşağı qlisemik indeksi ilə əlaqələndirir. Yavaş həzm olunan bu meyvə, qanda qlükozanın sabit şəkildə yüksəlməsini təmin edir və şəkər xəstəliyi olanlar üçün daha təhlükəsiz seçimdir.
Xurmanın Digər Faydaları:
Xurma, B vitaminləri, dəmir, kalium, fosfor və maqnezium baxımından zəngindir. Bu səbəblə, immuniteti gücləndirmək, enerji vermək və bədənin mineral balansını qorumaq kimi bir çox fayda təmin edir. Xüsusilə qadınlar üçün qiymətlidir; hamiləlik dövründə enerji və mineral dəstəyi verərək, ana südü ilə qidalanma zamanı sağlamlığı dəstəkləyir, həmçinin sinir sistemini gücləndirir. Həmçinin doğuşdan sonrakı yorğunluq və stressi azaltmağa kömək edir.
