Azərbaycan neft qiymətlərinin həftəlik İCMALI
Bu həftə ərzində "Azeri Light CIF", "Azeri Light FOB Ceyhan", "Dated Brent" və "Urals" markalı neftin orta qiymətləri azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycanda "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağında hasil edilən "Azeri Light CIF" markalı neftin orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 0.89 ABŞ dolları və ya 1.34 faiz azalaraq bir barel üçün 65.27 ABŞ dolları təşkil edib.
Həftə ərzində ən yüksək qiymət bir barel üçün 65.71 ABŞ dolları, minimal qiymət isə 64.12 ABŞ dolları olub.
Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında Azeri Light markalı neftin orta qiyməti bir barel üçün 63.36 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən həftə ilə müqayisədə 0.72 ABŞ dolları və ya 1.12 faiz azdır. Həftə ərzində maksimal qiymət 63.92 ABŞ dolları, minimal qiymət isə 62.28 ABŞ dolları olub.
"Urals" markalı neftin orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.94 ABŞ dolları və ya 2.75 faiz azalaraq bir barel üçün 33.20 ABŞ dolları səviyyəsində olub. Həftə ərzində ən yüksək qiymət 33.71 ABŞ dolları, minimal qiymət isə 31.89 ABŞ dolları təşkil edib.
"Dated Brent" markalı neftin orta qiyməti bir barel üçün 62.14 ABŞ dolları olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.88 ABŞ dolları və ya 1.4 faiz azdır. Həftə ərzində bu markalı neftin maksimal qiyməti 62.56 ABŞ dolları, minimal qiyməti isə 60.98 ABŞ dolları təşkil edib.
|
Neft / tarix
|
29.12.2025
|
30.12.2025
|
31.12.2025
|
01.01.2026
|
02.01.2026
|
Orta qiymət
|
Azeri LT CIF
|
$65.57
|
$65.67
|
-
|
$65.71
|
$64.12
|
$65.27
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$63.57
|
$63.66
|
-
|
$63.92
|
$62.28
|
$63.36
|
Urals (EX NOVO)
|
$33.53
|
$33.68
|
-
|
$33.71
|
$31.89
|
$33.20
|
Dated Brent
|
$62.51
|
$62.51
|
-
|
$62.56
|
$60.98
|
$62.14
Qeyd edək ki, 31 dekabr Böyük Britaniyada qeyri-iş günü (Yeni il ilə əlaqədar) olunduğundan həmin tarix üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре