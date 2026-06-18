Azərbaycan ilə Britaniya beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində koordinasiyanı dərinləşdirirlər
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında müdafiə münasibətləri indiyə qədər olduğundan daha güclüdür və hər iki ölkə sərhəd təhlükəsizliyi və beynəlxalq hüquqi mexanizmlər üzrə fəal əməkdaşlıq edir.
Trend-in müxbirinin tədbirdən verdiyi məlumata görə, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Duncan Norman Kral III Çarlzın rəsmi ad günü münasibətilə keçirilən qəbulda bildirib.
"Müdafiə sahəsində münasibətlərimiz indiyə qədər olduğundan daha güclüdür. Beynəlxalq sərhədlərdən malların qanunsuz daşınmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün birlikdə çalışırıq"- deyə səfir bildirib.
O, London və Bakının beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin ən vacib məsələlərinə getdikcə eyni gözlə baxdıqlarını vurğulayıb.
Sırf müdafiə gündəliyindən kənarda, britaniyalı diplomat iki ölkə arasında sürətlə dərinləşən təhsil və mədəni əlaqələri tərifləyib və bunun əsas səbəbi Böyük Britaniyada ali təhsili seçən gənc Azərbaycan vətəndaşlarının sayının artmasıdır.
"Böyük Britaniya qadın və qızlar üçün imkanları genişləndirmək üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və bu gün burada bu əlaqələrə töhfə verən bir çox insanı, o cümlədən bir çox Böyük Britaniya universiteti məzunlarını görməkdən məmnunam. Böyük Britaniyada təhsil almağı seçən azərbaycanlı gənclərin sayı həm bu əlaqələrin gücünü, həm də Britaniya Şurasının görkəmli işini əks etdirir", deyə diplomat əlavə edib.
Səfir ortaq tarixi əlaqələrin xoş bir xatırlatması olaraq, 1966-cı il dünya çempionatı finalının əfsanəvi Azərbaycan hakimi Tofiq Bəhramovu səmimi qəlbdən xatırlayıb.
"1966-cı il dünya çempionatının finalında İngiltərənin üçüncü qolunu hesablayan yan xətt hakimi kimi, o, İngiltərə futbol tarixində öz yerini təmin edib. Altmış il sonra da ingilis azarkeşləri ona səmimi qəlbdən minnətdardırlar. Növbəti dünya çempionatı başladığı üçün ümid edirik ki, İngiltərənin bu dəfə belə güclü dəstəyə ehtiyacı olmayacaq. Amma həqiqətən vacibolan münasibət, əlbəttə ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdir", - deyə səfir yekunlaşdırıb.
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