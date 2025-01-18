https://news.day.az/culture/1723830.html В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный 85-летию Музаффара Агамализаде В Международном центре мугама в Баку 26 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 85-летию видного музыканта, народного артиста, профессора, флейтиста Музаффара Агамализаде, сообщает Day.Az . В концертной программе выступит Cadenza Contemporary Orchestra.
В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный 85-летию Музаффара Агамализаде
В Международном центре мугама в Баку 26 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 85-летию видного музыканта, народного артиста, профессора, флейтиста Музаффара Агамализаде, сообщает Day.Az .
В концертной программе выступит Cadenza Contemporary Orchestra. В исполнении учеников Мастера - Ниджата Мамедова, Рахили Назаровой, Мирхалида Мамедзаде, Амины Зульфугаровой, Кямрана Талыблы, Ниджата Салманова, Нармины Салмановой прозвучат произведения азербайджанских и мировых классиков. Вход свободный.
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