ROMGAZ готова примкнуть к «Кольцу солидарности»

Румынская компания ROMGAZ как поставщик газа готова стать полноправным членом "Кольца солидарности".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" главный исполнительный директор ROMGAZ Разван Попеску.

По его словам, ROMGAZ готова к сотрудничеству на всех уровнях, как на уровне компании, так и правительства.

"Мы готовы обсудить тарифы на транспортировку энергоресурсов по "Кольцу солидарности", - отметил он.

Попеску сказал, что заключение контракта на поставку азербайджанского газа между SOCAR и ROMGAZ обеспечило энергобезопасность Румынии.

"На фоне энергетического кризиса мы в стране значительно снизили потребление газа в производстве и смогли выйти из кризиса. После заполнения своих газовых хранилищ мы помогли нашим партнерам", - добавил он.