В США заявили о конце эпохи дешевого пальмового масла

Пальмовое масло останется дорогим в течение многих лет из-за замедления его производства и увеличения объемов производства биодизеля в Индонезии, которая занимает лидирующие позиции в этом сегменте. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство подчеркивает, что пальмовое масло используется широко и составляет более 50% мировых поставок растительных масел. Оно особенно востребовано на развивающихся рынках.

Аналитик Дораб Мистри отметил, что после долгих лет низких цен на пальмовое масло его производство начало снижаться, в то время как Индонезия активно направляет его на нужды биодизельной промышленности.

"Дни скидок в $400 за тонну прошли", - констатировал Мистри, отметив, что пальмовое масло больше не будет таким дешевым как прежде.