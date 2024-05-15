Google Wallet перестанет работать на миллионах смартфонов
Корпорация Google объявила, что фирменный сервис цифровых кошельков перестанет работать на старых смартфонах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.
В материале говорится, что с 10 июня приложение Google Wallet, предназначенное для хранения банковских карт, перестанет работать на Android 7 и более старых системах. Таким образом, минимальной рекомендованной ОС для работы сервиса окажется Android 8, выпущенная в 2017 году.
В Google объяснили, что решение вызвано заботой о безопасности пользователей Android. По словам специалистов, в компании не смогут разрабатывать и отправлять патчи безопасности для старых устройств. По данным компании Statcounter, доля Android 7 за апрель 2024-го составляет 1,32 процента, то есть операционной системой продолжают пользоваться миллионы потребителей.
Журналисты издания 9to5Google отметили, что ранее Google Wallet работал на Android 7 и более новых ОС. Когда приложение впервые вышло в 2022 году, оно было совместимо в том числе с девайсами на базе Android 5.
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