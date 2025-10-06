Жена Джастина Бибера показала редкое фото их сына в толстовке с рэпером

Жена Джастина Бибера, модель Хейли, показала редкое фото их сына Джека.

Как передает Day.Az, cнимками она поделилась в Instagram.

Модель Хейли Бибер сняла сына на прогулке у дома. Мальчик позировал в серой толстовке с архивным фото его отца Джастина Бибера.

На прошлой неделе Джастин и Хейли Бибер поделились фото, сделанными во время съемки с годовалым сыном Джеком. Модель сидела на руках у исполнителя. Манекенщица была одета в белую облегающую майку и синее джинсы. Интернет-пользователи посчитали, что у бизнесвумен виден округлившийся живот.

"Хейли снова беременна?", "Скоро появится второй маленький Бибер", - писали в комментариях.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.