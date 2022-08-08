Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 1 человек, "бустерную" дозу - 2 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 829 030, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 368 516, вторую дозу получили 4 858 863, "бустерную" дозу - 3 345 733 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 255 918 человек.