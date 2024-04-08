В Азербайджане эти водители такси будут штрафоваться

Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе "AYNA" создана подсистема "E-taksi".

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что анонимизированные операторами данные будут передаваться в эту систему в режиме реального времени. Кроме того, сотрудники агентства и Государственной дорожной полиции будут физически на территориях проверять пропускные карты.

Водители, занимающиеся перевозкой пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты, будут штрафоваться в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!