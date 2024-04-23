Должностным лицам таможенных органов Азербайджана будет выплачиваться компенсация

Должностным лицам таможенных органов Азербайджана будут выплачиваться расходы и единовременная компенсация за переезд на новое место службы, а также за перевозку имущества.

Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в поправке в "Положение о службе в таможенных органах", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте отмечается, что порядок оплаты указанных расходов и компенсации будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачиваться денежная компенсация за аренду жилья в зависимости от места жительства. Порядок и размер выплаты денежной компенсации также будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Аналогичный механизм закреплен в законодательных актах, регулирующих прохождение службы на других специальных видах государственной службы, и применяется на практике.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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