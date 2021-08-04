https://news.day.az/world/1367072.html Почти 40 человек погибли в результате жуткого ДТП в Мали
Почти 40 человек погибли в результате жуткого ДТП в Мали
По меньшей мере 37 человек погибли в результате автокатастрофы в области Сегу в Мали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает малийская газета Essor.
Как сообщает министерство транспорта и инфраструктуры, инцидент произошел во вторник в 20 километрах от административного центра области города Сегу. В результате аварии погибли 37 человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.
По данным местного портала Mali24.info, столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика.
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