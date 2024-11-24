Новая разметка в Баку озадачила водителей

На недавно открытой дороге Балаханы - Боюкшор в Баку появилась новая дорожная разметка, которая вызвала путаницу среди водителей и привела к увеличению числа штрафов.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, часть автомобилистов старается соблюдать новые правила, в то время как другие продолжают ездить по старым привычкам, игнорируя изменения.

Особенно остро проблема проявляется среди тех, кто нарушает обновлённые требования, не осознавая, что это может привести к штрафам. В итоге водители сталкиваются с штрафами в размере 100 манатов и 3 балла.

Подробнее - в репортаже: