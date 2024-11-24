https://news.day.az/society/1710092.html Новая разметка в Баку озадачила водителей - ВИДЕО На недавно построенной дороге Балаханы - Бёюкшор в столице Азербайджана появилась новая разметка, которая привела к замешательству и многочисленным штрафам среди водителей. Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, некоторые из них следуют новым требованиям, а другие их игнорируют.
Новая разметка в Баку озадачила водителей - ВИДЕО
На недавно открытой дороге Балаханы - Боюкшор в Баку появилась новая дорожная разметка, которая вызвала путаницу среди водителей и привела к увеличению числа штрафов.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, часть автомобилистов старается соблюдать новые правила, в то время как другие продолжают ездить по старым привычкам, игнорируя изменения.
Особенно остро проблема проявляется среди тех, кто нарушает обновлённые требования, не осознавая, что это может привести к штрафам. В итоге водители сталкиваются с штрафами в размере 100 манатов и 3 балла.
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