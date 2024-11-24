https://news.day.az/society/1710093.html

Угарный газ продолжает отнимать жизни

В Шеки 21-летний мужчина задохнулся угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел в ночь на 24 ноября в городе Шеки, в доме 40 по улице М.Гусейнзаде. Сулейман Раджаб оглу Мустафаев 2003 года рождения был обнаружен без сознания членами семьи в ванной комнате дома.