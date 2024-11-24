Угарный газ продолжает отнимать жизни

В Шеки 21-летний мужчина задохнулся угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в ночь на 24 ноября в городе Шеки, в доме 40 по улице М.Гусейнзаде. Сулейман Раджаб оглу Мустафаев 2003 года рождения был обнаружен без сознания членами семьи в ванной комнате дома.

Прибывшие врачи констатировали смерть от отравления угарным газом, тело направлено на экспертизу.

По данному факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.