Allergiyanı yüngülləşdirmək üçün sarımsaq bal qarışımı
Sarımsaq balı, ənənəvi Çin təbabətində yüksək dəyərləndirilir və artıq 2500 ildən çoxdur ki, tətbiq olunan kompleks müalicə sisteminə daxildir. Ancient Digin səhifəsində allergiya tutmaları zamanı sarımsaq balının faydaları barədə məlumat paylaşılıb. Sarımsaq balı mikroblara qarşı və orqanizmi təmizləyici xüsusiyyətlərə malikdir, həzmi yaxşılaşdırır və sarımsağın rahatlaşdırıcı və nəmləndirici təsiri bal ilə mükəmməl uyğunlaşır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az sarımsaq bal reseptini təqdim edir:
Niyə məhz sarımsaq balı?
Allergiyanı azaldır - Sarımsaq və balın iltihab əleyhinə xüsusiyyətləri allergiya simptomlarını yüngülləşdirə və ümumi tənəffüs funksiyasını yaxşılaşdıra bilər.
İmmuniteti gücləndirir - Antimikrob və antiviral xüsusiyyətlərə malikdir, bu da orqanizmi qoruyur.
Tənəffüs yollarını qoruyur - Soyuqdəymə, öskürək və digər tənəffüs yolu problemlərinə qarşı rahatlaşdırıcı təsir göstərir.
Həzm sistemini dəstəkləyir - Sağlam həzmi təşviq edir və mədə-bağırsaq problemlərini yüngülləşdirir.
Ürək sağlamlığını yaxşılaşdırır - Qan dövranını sürətləndirir və xolesterinin səviyyəsini azaldır.
Sarımsaq balı necə hazırlanır?
Tərkibi
Təzə sarımsaq dişləri
Orqanik bal
Hazırlanma qaydası
Sarımsağı təmizləyin və xırda doğrayın. Təmiz bir şüşə bankaya yerləşdirin. Üzərinə bal əlavə edin, elə ki, sarımsaq tamamilə balın içində qalsın. Bankanı bağlayın və bir neçə gün otaq temperaturunda dəmlənməyə qoyun.
İstifadə qaydası
Gündəlik sağlamlıq üçün - Hər gün bir qədər sarımsaq balı qəbul edin. Soyuqdəymə, allergiya və tənəffüs problemləri zamanı - Gündə bir neçə dəfə 1-2 çay qaşığı qəbul edin.
Yüksək keyfiyyətli, orqanik məhsullardan istifadə edin. Hər hansı yeni vasitəyə başlamazdan əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Əgər bal və ya sarımsağa qarşı allergiyanız varsa, bu vasitədən istifadə etməyin. Sarımsaq balını otaq temperaturunda, şüşə qabda saxlayın. /lent.az
