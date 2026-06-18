Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 19-da cənub-şərq küləyi əsəcək.

Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zağulbada 21-22, cənub çimərliklərində - Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx 23-24 dərəcə isti olacaq.