https://news.day.az/azerinews/1842382.html Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANDI Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 19-da cənub-şərq küləyi əsəcək.
Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANDI
Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 19-da cənub-şərq küləyi əsəcək.
Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zağulbada 21-22, cənub çimərliklərində - Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx 23-24 dərəcə isti olacaq.
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