Представлен самый мощный смартфон Huawei

Компания Huawei на пресс-конференции в Лондоне анонсировала флагманский смартфон Mate 20 Pro. Новинка вобрала в себя все качества лучших устройств: подобно LG V40, она располагает тремя камерами с разным фокусным расстянием, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (как у Vivo Nex), функцией разблокировки "по лицу" (как у iPhone X и Oppo Find X) и высококачественным 6,4-дюймовым OLED-дисплеем (Galaxy Note9).

Mate 20 Pro - второй (после "айфонов") на рынке смартфон, оснащаемый 7-нанометровым чипом. Благодаря показанному ранее в этом году 8-ядерному Kirin 980, заявили в Huawei, новинка на 22% производительнее в играх и на 14% энергоэффективнее Note9. Также новинка заявляется как первый в мире смартфон, поддерживающий стандарт LTE Cat 21 со скоростью передачи данных до 1,4 Гбит/с.

Емкость батареи - 4200 мАч. Аппарат может не только заряжаться без проводов (применяется технология Quick Charge 15 Вт), но и отдавать энергию другим Qi-совместимым устройствам: например, тому же Note9, iPhone X или XS.

Тыловых камер Leica у Mate 20 Pro три. Первый 20-мегапиксельный объектив служит для захвата ультраширокоугольных фотографий, второй 40-мп - "обычных" широкоугольных, а третий на 8 мп отвечает за телефотосъемку удаленных объектов. Разрешение "фронталки" - 24 мп. Улучшенные функции искусственного интеллекта, говорят в Huawei, распознают 1500 сценариев съемки и автоматически настраивают яркость, цветопередачу и контрастность.

Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68, а значит, смартфон можно будет погружать на полутораметровую глубину на 30 минут. Работает устройство на EMUI 9.0, основанной на Android 9.

Вторая модель, Mate 20, чуть крупнее. Она обладает 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ (1080х2244) с очень узкой "челкой" и таким же чипом Kirin 980. Разрешение тройной основной камеры ниже: 12 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 8 (f/2.4) мп. Объем батареи тоже немного меньше - 4000 мАч. Если Pro-модель оснащается шестью гигабайтами "оперативки", то Mate 20 - четырьмя-шестью. Флеш-памяти у них поровну: 128 ГБ.

Mate 20 Pro будет доступен в двух расцветках: черной и изумрудно-зеленой, Mate 20 - в "полночной синей" и "сумеречной". Оформившим предзаказ на Pro-модель в онлайн-магазине Huawei обещают подарить смарт-часы Watch GT и наушники FreeBuds, на "обычный" Mate 20 - только часы.

В Европе за Mate 20 Pro (6/128 ГБ) попросят €899. Версия Mate 20 на 4/128 ГБ обойдется в €799, на 6/128 ГБ - в €849.