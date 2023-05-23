https://news.day.az/politics/1566795.html Мины на освобожденных территориях препятствуют раскопкам и эксгумации - Исмаил Ахундов
Мины на освобожденных территориях препятствуют раскопкам и эксгумации - Исмаил Ахундов
Загрязнение освобожденных территорий минами препятствует проведению раскопок и эксгумации.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.
"Освобождение территорий Азербайджана от оккупации породило надежды на прояснение судьбы лиц, пропавших без вести в период конфликта, однако основным препятствующим фактором является загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами", - сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре