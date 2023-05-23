Мины на освобожденных территориях препятствуют раскопкам и эксгумации

Загрязнение освобожденных территорий минами препятствует проведению раскопок и эксгумации.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

"Освобождение территорий Азербайджана от оккупации породило надежды на прояснение судьбы лиц, пропавших без вести в период конфликта, однако основным препятствующим фактором является загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами", - сказал он.

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