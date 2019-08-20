Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится на сайте.

О дате и месте прощания, согласно сообщению на сайте, будет объявлено позже.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня", работе в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!