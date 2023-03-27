https://news.day.az/society/1549981.html В Азербайджане без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, крупные торговые центры
В Азербайджане без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, крупные торговые центры
Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме.
Как передает Day.Az, согласно решению Кабмина, без COVID-паспорта можно посещать такие места, как дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте.
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