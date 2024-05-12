Свыше 400 кандидатов сдадут экзамены на должности госслужбы

Сегодня, 12 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Вступительный экзамен на должности, соответствующие группам AB и AC, относящимся к типу A административных должностей на государственной службе (административные руководящие должности), проводится в электронном виде. Для участия в экзамене зарегистрировались 117 кандидатов.

Кандидаты при поступлении на экзамен обязательно должны принести оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной лист к экзамену.

Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты должны быть в экзаменационном зале не позднее 10:45.

Экзамен по продолжению деятельности на государственной службе

Всего для участия в экзамене по продолжению деятельности было зарегистрировано 341 кандидат: 5 - в группе AB, 17 - в группе AC, 65 - в группе BA и 254 - в группе BB.

В пропускном листе указывается место проведения экзамена, помещение, время прибытия на экзамен и другая необходимая информация. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.

Кандидаты обязательно должны принести оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной экзаменационный лист.

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