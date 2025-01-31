https://news.day.az/society/1726802.html Оперативная работа МЧС: скольких удалось спасти? Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять свои обязанности по защите населения и территорий от природных и техногенных катастроф. Как сообщает пресс-служба ведомства, за минувшие сутки на горячую линию "112" поступило множество обращений, по которым экстренные службы оперативно отреагировали.
Оперативная работа МЧС: скольких удалось спасти?
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