Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять свои обязанности по защите населения и территорий от природных и техногенных катастроф.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в результате поступиших на горячую линию "112" обращенийза минувшие сутки было выполнено 34 выезда на тушение пожаров и 5 спасательных операций для помощи людям, оказавшимся в безвыходной ситуации.

Благодаря принятым срочным мерам удалось быстро локализовать возгорания и спасти человеческие жизни. Всего за последние сутки сотрудники МЧС спасли 5 человек.