Ситуация на рынке арендного жилья

В последнее время на рынке арендного жилья наблюдается новая тенденция. Раньше меблированных квартир было больше, сейчас же дома предлагаются преимущественно пустые.

Как сообщает Day.Az, эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы говорит, что владелец не заинтересован в обустройстве квартиры после ремонта. В обоих случаях стоимость аренды квартиры примерно одинакова, поэтому на рынке возникла такая тенденция.

Рамиль Османлы сообщил, что на рынке арендного жилья наблюдается рост цен, поскольку спрос превышает предложение. Причем этот рост не носит временный характера.

Эксперт рассказал, что в столице много зданий с истекшим сроком эксплуатации, и их планируют снести в рамках тех или иных проектов. Учитывая это, ожидается продолжение роста цен на рынке арендного жилья.