Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в городе Алматы.

"Цифровые платформы и автоматизация трансформируют экономические процессы, меняют подходы к государственному управлению и открывают новые возможности для улучшения жизни. Цифровая трансформация - это не только внедрение передовых технологий, но и процесс создания эффективной экосистемы, который учитывает интересы государства, бизнеса и граждан. Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию как важнейшему элементу государственной стратегии", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что 16 января в Азербайджане была утверждена концепция цифрового развития.

"Этот документ стал основным ориентиром для цифровой трансформации страны, заложив стратегические приоритеты работы в данном направлении",- добавил А.Асадов.