В Баку и регионах страны изъято оружие

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают проводить операции по изъятию нелегального оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 30 января в рамках оперативных и профилактических мероприятий в Баку и других регионах страны было обнаружено и изъято 8 автоматов, 1 пистолет, 1 пулемет, 12 ружей, 39 магазинов для патронов и 9065 патронов различного калибра.