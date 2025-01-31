https://news.day.az/society/1726816.html В Баку и регионах страны изъято оружие В Азербайджане продолжаются операции по изъятию нелегального оружия Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают проводить операции по изъятию нелегального оружия и боеприпасов.
В Баку и регионах страны изъято оружие
Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают проводить операции по изъятию нелегального оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в министерстве, 30 января в рамках оперативных и профилактических мероприятий в Баку и других регионах страны было обнаружено и изъято 8 автоматов, 1 пистолет, 1 пулемет, 12 ружей, 39 магазинов для патронов и 9065 патронов различного калибра.
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