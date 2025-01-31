В некоторых регионах Азербайджана наблюдалась туманная погода.

Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, к 9:00 утра 31 января на большей части территории Азербайджана осадков не наблюдалось. Однако в ряде районов наблюдался густой туман, значительно ограничивающий видимость.

Туман окутал Шамаху, Евлах, Имишли, Сабирабад, Гаджигабул, Нефтчалу, Билясувар и Лерик, местами снижая видимость до 50-200 метров.

Температурный фон по стране варьировался: в Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура составила +8°C, в равнинных районах - от -2°C до +4°C, а в Нахчыванской Автономной Республике и горных регионах стрелки градусников опустились фиксировались до -10°C.