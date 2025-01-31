Авария с участием автобуса в Баку

В сети появилось видео дорожного инцидента с участием водителя автобуса компании "Baku Bus", который потерял управление транспортным средством после перенесенного инфаркта.

Как сообщает Day.Az, момент аварии был зафиксирован видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, что водитель внезапно теряет контроль над транспортным средством, после чего столкновение становится неизбежным.

К счастью, в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров, что позволило избежать возможных жертв.