В Шабране обнаружили оружие и боеприпасы

Сотрудники Шабранского районного отдела полиции обнаружили оружие и большое количество боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате операции были изъяты 1 автомат, 7 магазинов для крупнокалиберных оружий, 2 гранаты, 3 головки для гранат и 485 патронов различного калибра.

По факту проводится расследование.