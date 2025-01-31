https://news.day.az/society/1726818.html В Шабране обнаружили оружие и боеприпасы - ВИДЕО В Шабране обнаружены крупные запасы оружия и боеприпасов Сотрудники полиции Шабранского района в ходе служебного расследования обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.
В Шабране обнаружили оружие и боеприпасы - ВИДЕО
Сотрудники Шабранского районного отдела полиции обнаружили оружие и большое количество боеприпасов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате операции были изъяты 1 автомат, 7 магазинов для крупнокалиберных оружий, 2 гранаты, 3 головки для гранат и 485 патронов различного калибра.
По факту проводится расследование.
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